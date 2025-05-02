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Военнослужащие 76-й дивизии станут участниками эстафеты «Псковской правды»

Военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии станут участниками эстафеты «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Псковская правда».

Фото: Сергей Васильев

«Заряжены только на победу, все члены команды имеют опыт участия в забегах: чемпионы соединений, призёры чемпионата воздушно-десантных войск по разным видам спорта, поэтому нацелены на победу», – сказал один из членов команды.

6 мая Псков бежит легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Телефон для справок – (8 8112) 73-70-94.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет #БежимсПсковскойправдой.

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