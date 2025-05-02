«Негативные люди» примут участие в эстафете «Псковской правды»

20:44, 02 мая 2025, ПАИ

Клуб любителей бега «Негативные люди» примет участие в эстафете «Псковской правды», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Псковская правда».

«У нас любители – спортсмены, возрастной контингент от 10 до 60 лет. У нас за команду в корпоративном забеге бегут и дети, поэтому для нас главное – участие. Хотим показать, что помним нашу историю, чтим людей, которые отдали свои жизни за наше настоящее», – сказал один из представителей команды.

«Негативные люди» впервые примут участие в забеге.

«Мы больше любим дистанции 5, 10, 21, 42 километра, кто-то у нас и 100 километров любит бежать. В короткой эстафете тоже впервые побежим, но ускорение тоже любим, особенно на тренировках разогревающих, поэтому надеемся получить хорошие результаты», – заключил член команды.

Напомним, что 6 мая Псков бежит легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Телефон для справок – (8 8112) 73-70-94.

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