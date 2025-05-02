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Общество

Отреставрирован прапор-флюгер для башни Нижних решеток Псково-Печерского монастыря

Отреставрирован и покрыт сусальным золотом прапор-флюгер для башни Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Прапор был изготовлен с использованием технологии горячей ковки, и утраченные элементы были восстановлены. Также было нанесено антикоррозийное покрытие. При восстановлении декоративной отделки металлического прапора-флюгера использовалось золото в трех цветовых оттенках: белое золото, красное (червленое) и лимонного оттенка.

Проект реставрации башни Нижних решеток и прапора разработал архитектор Михаил Фриновский.

Древние боевые башни Псков-Печерского монастыря, построенные в XVI веке, были впервые отреставрированы в 1960-х годах под руководством Архимандрита Алипия. В ходе этой реставрации были созданы новые художественные элементы – кованые прапоры, разработанные архитектором-реставратором В. П. Смирновым.

Схема воссоздания декоративной отделки кованого прапора

Каждый прапор имеет свой уникальный символ. Для башни Нижних решеток был изготовлен железный стяг с изображением Спаса Нерукотворного.

Специалисты, проводившие реставрацию, восстановили утраченные элементы исторической ковки и отремонтировали поворотный механизм прапора-флюгера, который показывает направление ветра.

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