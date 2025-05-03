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Кто сказал, что нужно бросить песню на войне: концерт прошёл на сцене БКЗ Псковской филармонии

В Псковской областной филармонии с аншлагом прошёл концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», посвящённый 80-летию Великой Победы, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках концерта выступили ансамбль русской музыки «Псков», заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, Елена Федина, музыканты Сергей Поторочин, Ирина Иванова, Василиса Басова и т. д. За танцевальную составляющую отвечал заслуженный коллектив народного творчества России – театра танца «Русские узоры».

«Проникновенное исполнение легендарной композиции «Десятый наш десантный батальон» ансамблем русской музыки «Псков» и заслуженной артисткой России Натальей Александровой буквально подняло с мест зрителей в зале», – отметили организаторы.

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