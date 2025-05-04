Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

150 мешков мусора собрали активисты на Снятной Горе в Пскове

В рамках Всероссийской недели движения «Экосистема» и Росмолодёжи «Мы за чистоту» активисты убрали территорию рядом со Снетогорским монастырём, сообщается в группе «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте»

Участие в субботнике приняли сотрудники комитета по молодёжной политике Псковской области, а также члены общественного совета при комитете, активисты. Участникам субботника удалось собрать более 150 мешков мусора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Движение на участке улицы Леона Поземского в Пскове ограничат на несколько месяцев
04 мая 2025

Четвёртая просветительская акция «Олимпийский диктант» пройдёт в Псковской области
04 мая 2025

150 мешков мусора собрали активисты на Снятной Горе в Пскове
04 мая 2025

Братское захоронение в Лазарево привели в порядок
04 мая 2025

Борис Елкин назвал сроки отключения отопления в Пскове
04 мая 2025

Останки 22 красноармейцев перезахоронили в Бежаницком округе
04 мая 2025

Псковичам в ночном клубе предложили проверить свой ВИЧ-статус методом быстрого тестирования
04 мая 2025

Весенняя ярмарка прошла в Новоржеве

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...