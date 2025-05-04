150 мешков мусора собрали активисты на Снятной Горе в Пскове

23:20, 04 мая 2025, ПАИ

В рамках Всероссийской недели движения «Экосистема» и Росмолодёжи «Мы за чистоту» активисты убрали территорию рядом со Снетогорским монастырём, сообщается в группе «Экомышление» в соцсети «ВКонтакте».

Участие в субботнике приняли сотрудники комитета по молодёжной политике Псковской области, а также члены общественного совета при комитете, активисты. Участникам субботника удалось собрать более 150 мешков мусора.