Пропавшую в Опочецком районе девочку нашли живой
Пропавшую в Опочецком районе девочку нашли живой, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 4 мая 14-летняя девочка ушла из дома в деревне Высокое и не вернулась.
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