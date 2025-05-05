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Общество

Пропавшую в Опочецком районе девочку нашли живой

Пропавшую в Опочецком районе девочку нашли живой, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 4 мая 14-летняя девочка ушла из дома в деревне Высокое и не вернулась.

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