Уникальное приложение для контроля паролей в крупных организациях создали в России
Первое в России комплексное приложение для контроля и управления паролями в крупных организациях разработал аспирант Новосибирского государственного технического университета Дмитрий Нечаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
В современном цифровом мире одной из основных причин утечек информации становятся слабые и легко подбираемые пароли. Кибермошенники используют базы данных с утекшими логинами и паролями, а также словари часто применяемых комбинаций для взлома аккаунтов. Новое программное решение Password Solutions призвано повысить безопасность и упростить контроль за паролями в корпоративной среде, пояснили в университете.
По словам автора разработки, аспиранта кафедры защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Дмитрия Нечаева, приложение уникально для российского рынка.
Разработка ориентирована на крупные компании, где уже внедрены процессы информационной безопасности и необходим дополнительный контроль за паролями сотрудников. В настоящее время приложение работает на платформе Windows, но в планах – выпуск версии для Linux.
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