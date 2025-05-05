Всероссийская акция «Стена Памяти» продолжается в Пскове

11:40, 05 мая 2025, ПАИ

Псковичи могут увековечить память о своих героях, разместив их портреты на специальной стене Памяти. На каждом портрете нужно указать имя, годы жизни и звание героя. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Стена Памяти находится в Центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Псковской области (улица Конная, 2). Здесь можно почтить память защитников Родины.

Для создания портретов своих героев можно воспользоваться конструктором или обратиться за помощью к специалистам центра подготовки волонтёров.