Всероссийская акция «Стена Памяти» продолжается в Пскове
Псковичи могут увековечить память о своих героях, разместив их портреты на специальной стене Памяти. На каждом портрете нужно указать имя, годы жизни и звание героя. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Стена Памяти находится в Центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Псковской области (улица Конная, 2). Здесь можно почтить память защитников Родины.
Для создания портретов своих героев можно воспользоваться конструктором или обратиться за помощью к специалистам центра подготовки волонтёров.
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