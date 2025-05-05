Жителей Псковской области приглашают принять участие в проекте, объединяющем защитников Родины

13:39, 05 мая 2025, ПАИ

Патриотический проект Комитета семей воинов Отечества «Помню твой подвиг, родной! Дед у меня за спиной», посвящённый связи поколений защитников Родины – участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции (СВО), стартовал в преддверии 9 Мая. Жители Псковской области могут поддержать патриотический проект, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

На страницах проекта публикуют личные истории, архивные материалы и фотографии. Тысячи военнослужащих СВО и их родственников уже присоединились, рассказав о своих героических династиях. Жители Псковской области также могут подать заявки на участие.

Участники боевых действий отмечают, что подвиг их дедов и прадедов – не только история, но и пример мужества, вдохновляющий их защищать страну с решимостью и отвагой.

Президент России Владимир Путин поддержал проект, подчеркнув важность сохранения связи поколений защитников Родины и отметив, что такая инициатива приносит максимальный результат.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта, после чего можно скачать коллаж, посвящённый подвигу защитников Родины, и разместить его в социальных сетях. Коллаж, посвящённый павшему воину СВО, также может быть использован в акции «Бессмертный полк».