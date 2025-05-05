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Культура

Сборник стихов «Мы вернёмся с Победой» презентуют в Пскове

Книжную новинку – сборник стихов «Мы вернёмся с Победой», объединяющий произведения фронтовиков и современных псковских поэтов, – издали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

В издании 39 авторов рассказывают о любви к Родине, цене победы и силе человеческого духа, связывая подвиги прадедов с героями современной армии.

Презентация сборника состоится в Псковской универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2) 7 мая в 16:00. Вход свободный. Книга подготовлена при поддержке правительства Псковской области и вскоре поступит во все библиотеки региона, чтобы каждый мог познакомиться с произведениями.

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