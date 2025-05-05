Росгвардейцы пробегут эстафету «Псковской правды»
Управление Росгвардии по Псковской области примет участие в легкоатлетической эстафете «Псковской правды», посвящённой 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в редакции.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что сотрудники ведомства чтят подвиги, героизм и мужество советского народа, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной войны. «Пока мы помним, мы живы», – подчеркнули в пресс-службе.
Эстафета, по мнению росгвардейцев, – важное событие, объединяющее общей памятью, радостью Победы, патриотизмом и гордостью за Отечество.
6 мая Псков проведёт эстафету на призы «Псковской правды». Забег, как и в 1945 году, пройдёт по центральным улицам города.
Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».