Росгвардейцы пробегут эстафету «Псковской правды»

14:51, 05 мая 2025, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области примет участие в легкоатлетической эстафете «Псковской правды», посвящённой 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в редакции.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии отметили, что сотрудники ведомства чтят подвиги, героизм и мужество советского народа, защищавшего Родину в годы Великой Отечественной войны. «Пока мы помним, мы живы», – подчеркнули в пресс-службе.

Эстафета, по мнению росгвардейцев, – важное событие, объединяющее общей памятью, радостью Победы, патриотизмом и гордостью за Отечество.

6 мая Псков проведёт эстафету на призы «Псковской правды». Забег, как и в 1945 году, пройдёт по центральным улицам города.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

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