Псковичи могут найти сведения о погибшем родственнике – защитнике Отечества
Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет жителям Псковской области восстановить сведения о погибших родственниках – участниках Великой Отечественной войны, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Волгоградская академия МВД России запустила проект по воссозданию прижизненного облика советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это совместная работа поисковых отрядов «Наследники Победы» и «Донбасс» – сотрудников и обучающихся Волгоградской академии МВД России и Донецкого филиала ВА МВД России, направленная на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.
За два года поисковый отряд обнаружил останки более 700 солдат и офицеров Красной армии, погибших на территории Псковской, Сталинградской, Тверской, Сахалинской областей и Республики Карелии.
С помощью инновационных технологий, применения алгоритмов искусственного интеллекта по найденным останкам воспроизводится предполагаемый прижизненный облик воинов. Проект позволяет не только установить имена безымянных солдат, но и вернуть их лица истории, воссоздать их образы для потомков.
В рамках проекта создана фотогалерея с изображениями восстановленных прижизненных обликов героев, воевавших с фашистскими захватчиками. Там собраны более ста сорока воссозданных портретов погибших воинов. Здесь каждый может попытаться найти родственника – участника Великой Отечественной войны. Для поиска своего героя необходимо сопоставить размещенные на сайте изображения и архивные фотографии погибших родственников.
Алгоритм поиска родственника-героя на сайте войнавлицах.рф:
1. Перейти в раздел «Найти своего родственника-героя!»
2. Выбрать регион, на территории которого предположительно погиб родственник-герой.
3. Просмотреть фотогалерею портретов погибших героев, воссозданных в рамках проекта.
4. Выбрать интересующую фотографию и перейти в раздел, содержащий дополнительную информацию о бойце.
5. Используя форму обратной связи, сообщить о совпадении внешних признаков родственника-героя с изображением в фотогалерее.
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