80-летие Победы в Великих Луках: афиша мероприятий

16:58, 05 мая 2025, ПАИ

Афишу мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне анонсировал комитет культуры администрации Великих Лук. Об этом сообщается в группе комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Траурная церемония и возложение цветов и венков пройдут на братском кладбище воинов советской армии, погибших в 1941–1943 годах, 7 мая в 11:00.

Прохождение военнослужащих торжественным маршем на площади Ленина состоится в День Победы, 9 мая, в 10:00. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, также будет проведена онлайн-трансляция мероприятия.

Акция «Бессмертный полк» начнётся на перекрёстке улицы Некрасова и проспекта Ленина в 11:00 и пройдёт до Вечного огня, где в 11:45 состоится митинг и возложение цветов.

Кроме того, в ходе фестиваля «Опять весна на белом свете» в Петровском парке будут работать интерактивные площадки и состоится театрализованный концерт «Майский вальс» на летней эстраде в 13:00. Концертная программа с участием группы «V.V. and Band», автора-исполнителя Сергея Копаева и творческих коллективов Великих Лук «Споёмте, друзья!» начнётся в 17:00.

Мероприятие завершит Всероссийская минута молчания «Вспомним всех поимённо» в 18:55.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно здесь.