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Общество

Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»

Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района», пишет газета «Гдовская заря».

  • Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»
    Фото: газета «Гдовская заря»

Вместе с поздравительными адресами, цветами и подарками глава района Иван Мешков вручил удостоверения Алексею Сидоровичу Соколову, Раисе Дмитриевне Муравиной и Тамаре Дмитриевне Васильевой. На домах ветеранов разместили новые именные таблички, говорящие о том, что здесь проживает участник Великой Отечественной войны.

«С огромным уважением мы относимся к вашим подвигам и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы, когда на ваши плечи легло восстановление страны после страшных разрушений, которые оставила война. В преддверии великого праздника Дня Победы мы желаем вам здоровья и мирного неба», – поздравил ветеранов Иван Мешков.

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