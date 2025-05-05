Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района»
Троим ветеранам вручили удостоверения «Почётный гражданин Гдовского района», пишет газета «Гдовская заря».
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
Вместе с поздравительными адресами, цветами и подарками глава района Иван Мешков вручил удостоверения Алексею Сидоровичу Соколову, Раисе Дмитриевне Муравиной и Тамаре Дмитриевне Васильевой. На домах ветеранов разместили новые именные таблички, говорящие о том, что здесь проживает участник Великой Отечественной войны.
«С огромным уважением мы относимся к вашим подвигам и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы, когда на ваши плечи легло восстановление страны после страшных разрушений, которые оставила война. В преддверии великого праздника Дня Победы мы желаем вам здоровья и мирного неба», – поздравил ветеранов Иван Мешков.