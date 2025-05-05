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Учащийся ПТЛ победил в номинации Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»

Учащийся Псковского технического лицея Тимофей Ковалёв стал одним из победителей в номинации «Авиация будущего» Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» Росатома, сообщили ПАИ в АНО «Национальные приоритеты».

Скриншот с сайта организаторов

15 человек стали победителями, еще 30 – призерами конкурса, сообщили организаторы.

Отметим, с декабря 2024 года по начало апреля 2025 года участники в возрасте от 6 до 18 лет публиковали на научно-просветительской платформе «Атомариум» свои видео, в которых рассказывали о научных теориях или явлениях. Они должны были соответствовать темам в представленных номинациях: «Электродвижение», «Внекорабельная эра: будущее в космосе», «Авиация будущего», «Синтетические полимеры в медицине и агропромышленном комплексе» и «Дыхание — жизнь».

Первоначально все ролики оценивались экспертным советом, который проверил все работы на соответствие правилам и выбранной номинации, оценил научность и креативность. В результате был сформирован шорт-лист из 135 полуфиналистов: по 27 участников в каждой номинации.

В номинации «Авиация будущего» среди старших школ первое место у Тимофея Ковалева из Пскова, второе — у Павла Чекмарева из Амурской области, третье — у Алексея Домрачева из Омской области.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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