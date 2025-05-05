Порядка 90 млн задолжали регоператору жители Псковской области за вывоз ТКО
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов в области обращения с отходами. Задолженность жителей региона за вывоз ТКО стала одной из темой заседания, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.
Долг жителей Псковской области перед регоператором составляет порядка 90 миллионов рублей.
«Все хотят, чтобы было чисто, чтобы мусор своевременно и качественно убирали, но почему-то порой забывают, что за любую коммунальную услугу надо платить. Прошу добросовестно отнестись к оплате квитанций за вывоз мусора. Это важно для стабильной работы регоператора», – обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников.
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