Издания фонда «Защитники Отечества» презентуют сегодня в Пскове

09:53, 06 мая 2025, ПАИ

Открытые поэтические чтения «И в День Победы, нежный и туманный», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в библиотеке имени Курбатова сегодня, 6 мая. Мероприятие начнётся в 12:00, сообщили ПАИ в учреждении культуры.

В рамках чтений презентуют издания фонда «Защитники Отечества». На мероприятии представят сборники «Жизнь за други своя», «Нет уз святее товарищества» и «Честь наивысшая – носить русский мундир», основанные на реальных историях и позволяющие читателям узнать о подвигах и мужестве участников СВО.