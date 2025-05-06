Михаил Ведерников оценил благоустройство сквера между улицами Советской и Красноармейской в Локне

12:18, 06 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел сквер между улицами Советской и Красноармейской в рамках рабочего визита в Локнянский муниципальный округ сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Благоустройство сквера между улицами Советской и Красноармейской, выбранного жителями в ходе рейтингового голосования в 2023 году, завершилось в Локне в 2024 году.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере была организована система освещения, уложен бортовой камень и брусчатка, установлены скамейки и информационный стенд.

Сквер стал комфортной и современной общественной территорией для жителей округа.