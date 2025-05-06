Органный концерт пройдёт в Печорах 7 мая
7 мая в 16:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной музыки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Для слушателей прозвучат композиции таких авторов, как Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон, Луи Вьерн и Ханс-Андре Штамм, в исполнении лауреата международных конкурсов, доцента СПбГУ и Санкт-Петербургской государственной консерватории Марии Лобецкой.
Вход бесплатный.
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