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Культура

Органный концерт пройдёт в Печорах 7 мая

7 мая в 16:30 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12а состоится концерт органной музыки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставили организаторы

Для слушателей прозвучат композиции таких авторов, как Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон, Луи Вьерн и Ханс-Андре Штамм, в исполнении лауреата международных конкурсов, доцента СПбГУ и Санкт-Петербургской государственной консерватории Марии Лобецкой.

Вход бесплатный.

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