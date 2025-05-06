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Общество

Новый пост скорой медицинской помощи в Локне осмотрел псковский губернатор

Новый пост скорой медицинской помощи, который построили в Локнянском муниципальном округе в 2024 году, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Строительство реализовано в рамках исполнения поручения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по итогам рабочей поездки в район в 2022 году.

Строительство началось в январе 2024 года и завершилось в сентябре того же года. Финансирование осуществлялось за счёт областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Новый пост полностью оснащён современным оборудованием, техникой и мебелью.

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