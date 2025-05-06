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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ночью 5 мая на улице Юбилейной в деревне Гультяи Пустошкинского муниципального округа сгорел гараж площадью 20 квадратных метров. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки внутри надворной постройки.

Ночью 6 мая в СНТ «Берёзовая роща» Псковского муниципального округа произошёл пожар в садовом доме площадью 48 квадратных метров. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы печного оборудования.

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