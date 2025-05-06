Псковский рабочий пострадал от упавшей на ногу шпалы
Псковский рабочий пострадал от упавшей на ногу шпалы, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Извещение о несчастном случае поступило в инспекцию из Псковской областной клинической больницы. Мужчина пострадал на рабочем месте, когда выполнял укладку шпал.
У 52-летнего работника диагностировали ушиб левой стопы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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