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Происшествия

Псковский рабочий пострадал от упавшей на ногу шпалы

Псковский рабочий пострадал от упавшей на ногу шпалы, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Фото: ПАИ

Извещение о несчастном случае поступило в инспекцию из Псковской областной клинической больницы. Мужчина пострадал на рабочем месте, когда выполнял укладку шпал.

У 52-летнего работника диагностировали ушиб левой стопы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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