Псковский рабочий пострадал от упавшей на ногу шпалы

15:06, 06 мая 2025, ПАИ

Псковский рабочий пострадал от упавшей на ногу шпалы, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Извещение о несчастном случае поступило в инспекцию из Псковской областной клинической больницы. Мужчина пострадал на рабочем месте, когда выполнял укладку шпал.

У 52-летнего работника диагностировали ушиб левой стопы. Обстоятельства произошедшего выясняются.