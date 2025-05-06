Всероссийская акция «Вахта Памяти» завершилась в Великолукском районе

15:56, 06 мая 2025, ПАИ

Всероссийская акция «Вахта Памяти» завершилась в Великолукском районе, пишет Luki-News.

Парад юнармейских отрядов и церемония вручения уменьшенных копий Знамени Победы руководителям поисковых отрядов, участвовавших в поисках останков погибших солдат, прошли у воинского мемориала «Ступинская высота».

Единый строй Бессмертного полка составили юнармейцы и поисковики, а финал церемонии завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.