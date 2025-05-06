Долг почти в миллион рублей погасила великолукская организация за неуплату поставки доильного аппарата

18:20, 06 мая 2025, ПАИ

Суд обязал великолукскую организацию-должницу вернуть средства за доильный аппарат поставщику, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Поставщик и организация заключили договор, по условиям которого первый должен был передать комплект доильного аппарата, а второй – принять и оплатить товар. Поставщик своевременно отгрузил оборудование, однако оплата так и не поступила, поэтому он обратился в суд с требованием о возвращении задолженности в размере 908 тысяч рублей.

К должнику приняли меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель также уведомил нарушителя о том, что при неисполнении судебного решения его привлекут к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Во избежание негативных последствий директор организации в кратчайшие сроки погасил задолженность, уточнили в пресс-службе.