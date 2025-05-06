Мемориальную доску почётному гражданину Себежа установили на школе

16:25, 06 мая 2025, ПАИ

Открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, партизану и почётному гражданину Себежа Петру Зеленкову состоялось в Себежской средней школе сегодня, 6 мая. Об этом сообщает газета «Призыв».

На мероприятии выступили дочь героя Елена Зеленкова, начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов, а также знакомые и ученики Петра Зеленкова, в том числе его бывшая ученица, ныне директор Себежской средней школы Раиса Евдокимова.

В 1957 году Пётр Зеленков окончил физико-математический факультет Великолукского педагогического института. С ноября 1945 года по июнь 1984 года он работал в Себежском районе в качестве учителя математики, а затем – заместителя директора по учебно-воспитательной работе на протяжении 33 лет.

Отметим, что мемориальную доску изготовили при поддержке администрации городского поселения.