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Общество

Более 15 километров береговой линии очистили от мусора в Псковской области за апрель

Более 15 километров береговой линии очистили от мусора в Псковской области за апрель. Работы прошли в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Экологическая акция в регионе. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В этом сезоне акция стала частью федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

К акции присоединились администрации муниципалитетов региона совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтёрами. Они занимались организацией субботников по уборке от мусора берегов рек и озёр.

Всего собрали порядка 110 квадратных метров мусора. Участие в мероприятиях приняли около 400 человек.

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