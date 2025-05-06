Более 15 километров береговой линии очистили от мусора в Псковской области за апрель

17:27, 06 мая 2025, ПАИ

Более 15 километров береговой линии очистили от мусора в Псковской области за апрель. Работы прошли в рамках всероссийской акции «Вода России», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В этом сезоне акция стала частью федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

К акции присоединились администрации муниципалитетов региона совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтёрами. Они занимались организацией субботников по уборке от мусора берегов рек и озёр.

Всего собрали порядка 110 квадратных метров мусора. Участие в мероприятиях приняли около 400 человек.