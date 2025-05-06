Мокрый снег и до +11 градусов прогнозируют в Псковской области 7 мая
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 7 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём ожидается от +6 до +11 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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