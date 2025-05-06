Фестиваль патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии

18:26, 06 мая 2025, ПАИ

Фестиваль военно-патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению» прошёл в Печорской гимназии сегодня, 6 мая. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Традиция зародилась в печорской школе № 1, но некоторое время фестивали не проводили. С 2013 года гимназисты возродили её вновь.

В мероприятии приняло участие 26 коллективов с 1-го по 11-й класс. Программа состояла из трёх отделений и включила в себя более четырёх часов песен о войне. Они сопровождались театрализованными постановками и танцевальными номерами с участием детей, родителей и педагогов.

«Историческая память – это основа, которую мы должны свято чтить. Историческая память – это духовно здоровый человек и здоровое государство», – отметила директор Печорской гимназии Ольга Тумановская.

Участников фестиваля поддержали глава округа Валерий Зайцев и наставник отряда «Юный друг полиции», сотрудник отдела города Печоры Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Жан Аймухамбетов.