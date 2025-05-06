Псковская область примет участие в патриотической экспедиции «Непокорённые»

18:59, 06 мая 2025, ПАИ

Маршрут патриотической экспедиции «Непокорённые» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества охватит 14 городов, в том числе в Псковской области, куда участники прибудут 13 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Акция пройдёт с 9 по 26 мая. В ней примут участие активисты молодёжных и общественных организаций из России и Белоруссии. В программе запланировано около 80 мероприятий, которые будут сопровождать волонтёры, ветераны Великой Отечественной войны и герои специальной военной операции.

В Пскове молодёжь посетит монумент «Знамя Победы» в посёлке Идрица, примет участие в Российско-белорусском форуме студенческих СМИ «Индустрия медиа» и спортивном мастер-классе олимпийской чемпионки по прыжкам в длину, заслуженного мастера спорта РФ Татьяны Лебедевой.

Главным символом экспедиции станет развёртывание самого большого в мире Знамени Победы – 35 на 65 метров.

Программа экспедиции включает образовательные лекции, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и героями специальной военной операции, спортивные мероприятия и создание социальных проектов, лучший из которых получит государственную поддержку. Акция направлена на сохранение исторической памяти и на укрепление дружбы между молодёжью России и Белоруссии, отметили организаторы.