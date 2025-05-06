Подведены итоги эстафеты на призы газеты «Псковская правда»

20:20, 06 мая 2025, ПАИ

Мужская команда ПсковГУ показала лучшее время на легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда», которая прошла сегодня, 6 мая. Представители вуза показали результат 7 минут 52 секунды. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Победителями среди команд общеобразовательных школ и лицеев стали учащиеся школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова, многопрофильный лицей № 8 занял второе место, третье – Псковский педагогический комплекс – центр образования.

Среди школьников шестых классов победу завоевала команда многопрофильного лицея № 8. Второе и третье места заняли представители погранично-таможенного правового лицея и Псковского педагогического комплекса – центра образования соответственно.

В зачёте вузов выиграл Псковский государственный университет, занявший первое место. Псковский филиал Университета ФСИН России стал вторым.

В женском зачёте среди команд вузов и учреждений среднего профессионального образования первыми финишировали представители агротехнического колледжа, вторыми – ПсковГУ, третье место за колледжем ПсковГУ.

В мужском зачёте среди вузов и учреждений среднего профессионального образования победила команда ПсковГУ, вторыми стали учащиеся агротехнического колледжа, третьими – колледжа ПсковГУ.

По итогам забега корпоративных команд первое место заняла команда 76-й гвардейской дивизии, серебро у коллектива Управления Росгвардии по Псковской области, а замкнула тройку лидеров команда ГУ МЧС России по Псковской области.

Отметим, в этом году эстафету пробежало более 1,2 тысячи человек, в том числе участвовала 31 корпоративная команда. Кроме того, среди участников были и две команды журналистов.

Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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