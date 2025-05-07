Открытие и старт эстафеты ​на призы газеты «Псковская правда»

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Пскове сегодня, 6 мая. Соревнование, ставшее доброй традицией, торжественно открыли на стадионе «Машиностроитель». Звучал гимн, флаг подняли заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпиады, трёхкратная чемпионка мира по академической гребле Светлана Семёнова, двукратная чемпионка России в помещении, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы среди юниорок Наталья Спиридонова и воспитанница спортшколы «Надежда» Александра Николаенко. После чего наступило время первого забега. За масштабным событием наблюдали фотокорреспонденты ПАИ Валерия Лагуткина и Валерия Ковалёва.