Топ-10 популярных у россиян автомобилей с пробегом назвали автоэксперты

21:49, 06 мая 2025, ПАИ

531 579 легковых автомобилей с пробегом приобрели в России в апреле. Согласно данным компании «Автостат Инфо», этот показатель продаж на 3 % ниже прошлогоднего апрельского уровня, но на 13 % больше, чем месяцем ранее (в марте 2025 года россияне купили 470 961 машину с пробегом), сообщается в телеграм-канале AUTONEWS.

В апреле на вторичном рынке лидировала марка Lada – было продано 140 900 автомобилей с пробегом. На втором месте оказалась японская Toyota с результатом 51 200 машин. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai – 30 тысяч и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятёрку лидеров японский Nissan – 22 800 машин.

С января по апрель в России было продано 1 861 282 подержанных легковых автомобиля, что на 3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 922 386 машин).