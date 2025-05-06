Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Топ-10 популярных у россиян автомобилей с пробегом назвали автоэксперты

531 579 легковых автомобилей с пробегом приобрели в России в апреле. Согласно данным компании «Автостат Инфо», этот показатель продаж на 3 % ниже прошлогоднего апрельского уровня, но на 13 % больше, чем месяцем ранее (в марте 2025 года россияне купили 470 961 машину с пробегом), сообщается в телеграм-канале AUTONEWS.

В апреле на вторичном рынке лидировала марка Lada – было продано 140 900 автомобилей с пробегом. На втором месте оказалась японская Toyota с результатом 51 200 машин. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai – 30 тысяч и 29 тысяч автомобилей соответственно. Замыкает пятёрку лидеров японский Nissan – 22 800 машин.

С января по апрель в России было продано 1 861 282 подержанных легковых автомобиля, что на 3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 922 386 машин).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 мая 2025

Заболеваемость гриппом снизилась в Псковской области за неделю почти в четыре раза
06 мая 2025

В Псковской области закрыли на карантин школьный класс и детсадовскую группу
06 мая 2025

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области снизилась более чем на треть
06 мая 2025

Способы обращения в региональное следственное управление перечислили псковичам
06 мая 2025

Наталья Мельникова встретилась с ветеранами из соцгородка в Пскове в преддверии 9 Мая
06 мая 2025

Парк Победы в Опочке стал центром проведения памятных мероприятий
06 мая 2025

Выставка моделей – копий отечественной военной техники открылась в Пскове
06 мая 2025

Борис Елкин: Эстафета «Псковской правды» – это не просто соревнование, а народное движение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...