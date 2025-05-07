Победители названы, медали розданы: как прошла эстафета на призы газеты «Псковская правда»

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Пскове сегодня, 6 мая. Более 1,2 тысячи участников пробежали по центральным улицам Пскова. В каждом зачёте определены лидеры соревнований. Лучшее время с результатом 7 минут 52 секунды на эстафете показала мужская команда ПсковГУ. По итогам забега корпоративных команд первое место заняла команда 76-й гвардейской дивизии, названы также лучшие школьные команды. Победителей наградили на стадионе «Машиностроитель». Медали, флаги, счастливые лица – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной и Валерии Ковалёвой.