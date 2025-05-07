Очередная группа псковских контрактников отправилась для прохождения службы в рядах ВС РФ

23:57, 06 мая 2025, ПАИ

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась для прохождения службы в Вооружённых силах Российской Федерации, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Заключившим контракт с Минобороны РФ псковичам провели инструктаж и выдали сухпайки. Впереди у мужчин дорога до учебного центра. Там они пройдут подготовку по своей военно-учётной специальности, а позже будут направлены в подразделения. О причинах своего выбора рассказал один из военнослужащих. «Я иду чисто из-за того, что я считаю, что Россия – это самое хорошее, наша страна, наша Родина. Мы должны её поддерживать», – сказал мужчина.

«Деды победили и все, кто помогали им. Я служил срочную службу. И я считаю это своим долгом – решил помочь России. За всё, за наше, за родное», – отметил ещё один мужчина, подписавший контракт с Минобороны РФ.

При поступлении на военную службу сроком на год и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей. Им предоставляется 30-дневный оплачиваемый отпуск. Также с 1 декабря 2024 года происходит списание задолженностей в размере до 10 миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, 38 или позвонить по номеру телефона 66-73-45.