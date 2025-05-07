В Плюссе почтили подвиг героев Великой Отечественной войны

09:21, 07 мая 2025, ПАИ

Митинги у памятных знаков Герою Советского Союза Валерии Гнаровской, командиру 340-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой дивизии Ивану Фадееву и комсомольцам-подпольщикам прошли в Плюссе. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

В них приняли участие школьники, представители администрации, ветераны и жители Плюссы. Они возложили цветы к мемориалам и вспомнили тех, чьи имена навсегда вписаны в летопись народного подвига.

«Мы воздаём сегодня хвалу тем, кому обязаны своей жизнью, – воинам, павшим и выстоявшим в годы Великой Отечественной войны, нашим дорогим ветеранам. Мы – дети, внуки, правнуки участников Великой Отечественной войны – низко кланяемся вам за мужество и стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в Победу», – отметила председатель Совета ветеранов Плюсского района Галина Панина.