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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников отраслей связи с Днём радио

Работников всех отраслей связи с профессиональным праздником – Днём радио – поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня невозможно представить жизнь без телефона, радио, телевидения, интернета. Они делают нашу работу удобнее, общение – комфортнее, а получение информации – быстрее», – подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор также напомнил, что с 2018 года в Псковской области было установлено 256 базовых станций мобильной связи. Кроме того, с 88 % до 95 % вырос охват населения современными услугами связи.

Михаил Ведерников также поблагодарил всех работников отраслей связи, в том числе сотрудников управления цифрового развития и связи, за профессионализм, результативный труд и преданность своему делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации всех планов!» – заключил глава региона.

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