Турнир по бадминтону «Кубок Довмонта» пройдёт в Псковском районе

10:14, 07 мая 2025, ПАИ

Турнир по бадминтону «Кубок Довмонта» пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» 31 мая, сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут в парных разрядах среди мужчин, женщин, а также миксте в двух группах: среди спортсменов с опытом игры до пяти лет и продвинутых любителей.

Начало турнира 31 мая в 10:00. На данный момент на турнир зарегистрировалось всего два участника, и оба из Пскова.

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