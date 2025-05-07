Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по бадминтону «Кубок Довмонта» пройдёт в Псковском районе

Турнир по бадминтону «Кубок Довмонта» пройдёт в спорткомплексе «Писковичи» 31 мая, сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир по бадминтону «Кубок Довмонта» пройдёт в Псковском районе. Фото: группа «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования пройдут в парных разрядах среди мужчин, женщин, а также миксте в двух группах: среди спортсменов с опытом игры до пяти лет и продвинутых любителей.

Начало турнира 31 мая в 10:00. На данный момент на турнир зарегистрировалось всего два участника, и оба из Пскова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Турнир по бадминтону «Кубок Довмонта» пройдёт в Псковском районе
07 мая 2025

Алексей Севастьянов: Эстафета «Псковской правды» – это гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие
06 мая 2025

Открытие и старт эстафеты на призы газеты «Псковская правда»
06 мая 2025

Подведены итоги эстафеты на призы газеты «Псковская правда»
06 мая 2025

Борис Елкин: Эстафета «Псковской правды» – это не просто соревнование, а народное движение
06 мая 2025

Команда «Медиацентра 60» пробежала эстафету «Псковской правды»
06 мая 2025

Подведены итоги забега корпоративных команд в эстафете «Псковской правды»
06 мая 2025

Церемония награждения победителей эстафеты «Псковской правды» проходит на «Машиностроителе»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...