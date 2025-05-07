Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове ко Дню Победы

13:21, 07 мая 2025, ПАИ

Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

Активисты и жители города выложат свечи и зажгут огненную картину «Родина-мать зовёт». Мероприятие станет символом единства и данью памяти подвигу героев, заплативших за мир своей жизнью.

Посетить мероприятие все желающие могут 8 мая в 20:00, местом проведения станет площадка у Советского (Троицкого) моста в Финском парке.

Отметим, всероссийская акция «Огненные картины войны» приурочена ко Дню памяти и примирения, посвящённому жертвам Великой Отечественной войны.