Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове ко Дню Победы
Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.
Активисты и жители города выложат свечи и зажгут огненную картину «Родина-мать зовёт». Мероприятие станет символом единства и данью памяти подвигу героев, заплативших за мир своей жизнью.
Посетить мероприятие все желающие могут 8 мая в 20:00, местом проведения станет площадка у Советского (Троицкого) моста в Финском парке.
Отметим, всероссийская акция «Огненные картины войны» приурочена ко Дню памяти и примирения, посвящённому жертвам Великой Отечественной войны.
Выступление псковички на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая