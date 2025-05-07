Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове ко Дню Победы

Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове в преддверии Дня Победы, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике региона.

Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Активисты и жители города выложат свечи и зажгут огненную картину «Родина-мать зовёт». Мероприятие станет символом единства и данью памяти подвигу героев, заплативших за мир своей жизнью.

Посетить мероприятие все желающие могут 8 мая в 20:00, местом проведения станет площадка у Советского (Троицкого) моста в Финском парке.

Отметим, всероссийская акция «Огненные картины войны» приурочена ко Дню памяти и примирения, посвящённому жертвам Великой Отечественной войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Мельниковым основные задачи «Деловой России»
07 мая 2025

Режим работы Сбера в майские праздники
07 мая 2025

Огненную картину из более чем двух тысяч свечей выложат в Пскове ко Дню Победы
07 мая 2025

Псковские газовики подготовили мемориалы с Вечными огнями к 80-летию Дня Победы
07 мая 2025

Выступление псковички на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая
07 мая 2025

Время работы объектов Псковского музея увеличили
07 мая 2025

Псковские росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы
07 мая 2025

Глава Пскова поздравил работников радио с профессиональным праздником

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...