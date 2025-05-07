Международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы» прошёл в Острове
Международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Острове. Об этом пишет газета «Островские вести».
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
-
Фото: газета «Островские вести»
-
Фото: газета «Островские вести»
-
Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
-
Фото: газета «Островские вести»
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Фото: газета «Островские вести»
В соревнованиях участвовали команды юношей 2014–2016 годов рождения из шести районов Псковской области, а также Белоруссии.
Мероприятие открыла заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова. «Участвуя в этом турнире, вы имеете возможность не только проявить свои навыки и умения, но и передать эстафету памяти о героях, воевавших за жизнь, свободу и будущее наших стран», – сказала она.
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