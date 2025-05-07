Около 200 человек перевезли судна на Талабские острова с начала сезона

16:58, 07 мая 2025, ПАИ

Около 200 человек перевезли катера на Талабские острова с 19 апреля по 5 мая, сообщил Владимир Балясов, замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Навигацию мы начали 19 апреля, меньше чем месяц назад. Начали раньше, чем в прошлый год. Перевезли около 200 человек, пока небольшой поток людей, поскольку ещё нет дачников, туристов, отдыхающих, которые ездят на Талабские острова», – рассказал Владимир Балясов.

В майские праздники все три судна были загружены. Количество пассажиров с каждым годом растёт, отметил Владимир Балясов.

«Люди о нас узнают. Кроме всего прочего, мы же, можно сказать, по ходу перевозки предлагаем ещё и водную прогулку. Можно выйти на палубу, пофотографироваться, посмотреть. Минимум 20 минут пассажиры могут наслаждаться красотами реки Толбицы, Псковского озера, если хорошая погода и не штормит», – заключил гость студии.