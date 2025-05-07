Билеты на Талабские острова подорожали
Билеты на Талабские острова подорожали в новом сезоне, рассказал Владимир Балясов, замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«В этом году повысили стоимость билетов. Два года мы держали их на одном уровне, но уже нет возможности: подорожали топливо и в целом жизнь. Поэтому в этом году подняли до 300 рублей – на Залита и до 350 рублей – на Белов. На 50 рублей мы подняли стоимость билетов», – отметил гость студии.
Владимир Балясов объяснил, что цена не покрывает всех расходов, поскольку организация субсидированная, Псковский район помогает и выделяет субсидию на эксплуатацию катеров.
«Мы получили кассу-терминал, чтобы можно было расплачиваться картами. Сейчас оттачиваем этот процесс, так как присутствует проблема с интернетом. Думаю, что в ближайшее время мы это решим», – добавил спикер.
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