Об изменениях в расписании судов на Талабские острова рассказал Владимир Балясов

17:44, 07 мая 2025, ПАИ

Об изменениях в расписании судов на Талабские острова рассказал Владимир Балясов, замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Расписание у нас сформировано много-много лет назад. Отталкиваемся и от работы автобуса. Вечерний рейс в пятницу и среду мы сместили на 15 минут, потому что не успевали люди с автобуса на рейс», – отметил гость студии.

Он также уточнил, что в высокий туристический сезон планируется добавить 10-местный катер, чтобы он ходил только на остров Залита.

«В воскресенье в 14:00 у нас катер идёт Толба – Белов – Залит и обратно. Если много отдыхающих с острова Белова, то не все пассажиры с Залита могут попасть. Но мы пускаем ещё один дополнительный катер. Мы не можем отказаться от коммерческих перевозок, всё-таки сколько-то денег мы должны зарабатывать, а не полностью жить на субсидию – это невозможно, поэтому запустим в воскресенье 10-местный катер, который будет ходить Толба – Залит – Толба, по возможности 30-местный», – рассказал Владимир Балясов.

Также возможно, что в субботу будут запускать ещё и вечерний катер.

Кроме того, летом вместо 10-местного катера во вторник и четверг планируют пустить 30-местный, заключил он.