Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об изменениях в расписании судов на Талабские острова рассказал Владимир Балясов

Об изменениях в расписании судов на Талабские острова рассказал Владимир Балясов, замдиректора МУП «Колхоз имени Залита», осуществляющего пассажирские перевозки на Талабские острова, в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Расписание у нас сформировано много-много лет назад. Отталкиваемся и от работы автобуса. Вечерний рейс в пятницу и среду мы сместили на 15 минут, потому что не успевали люди с автобуса на рейс», – отметил гость студии.

Он также уточнил, что в высокий туристический сезон планируется добавить 10-местный катер, чтобы он ходил только на остров Залита.

«В воскресенье в 14:00 у нас катер идёт Толба – Белов – Залит и обратно. Если много отдыхающих с острова Белова, то не все пассажиры с Залита могут попасть. Но мы пускаем ещё один дополнительный катер. Мы не можем отказаться от коммерческих перевозок, всё-таки сколько-то денег мы должны зарабатывать, а не полностью жить на субсидию – это невозможно, поэтому запустим в воскресенье 10-местный катер, который будет ходить Толба – Залит – Толба, по возможности 30-местный», – рассказал Владимир Балясов.

Также возможно, что в субботу будут запускать ещё и вечерний катер.

Кроме того, летом вместо 10-местного катера во вторник и четверг планируют пустить 30-местный, заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Сроки завершения отопительного сезона изменились в Пскове
07 мая 2025

Командирские звёздочки, подкова, монеты: поисковики рассказали о находках в Себежском районе
07 мая 2025

107-летие отмечает газета «Призыв» Себежского района
07 мая 2025

Алкоголь, оружие, стекло: что запрещено приносить с собой на мероприятия 9 Мая в Пскове
07 мая 2025

Покусанного собаками лосёнка спасают в Псковской области
07 мая 2025

Об изменениях в расписании судов на Талабские острова рассказал Владимир Балясов
07 мая 2025

Михаил Ведерников: Руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах
07 мая 2025

Около 200 человек перевезли судна на Талабские острова с начала сезона

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...