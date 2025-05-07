Знаки почётных граждан Пскова вручили 11 участникам Великой Отечественной войны

17:29, 07 мая 2025, ПАИ

Знаки «Почётный гражданин города Пскова» вручили 11 участникам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы по поручению президента РФ на основании решения Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

Знаки «Почётный гражданин города Пскова» вручили Надежде Павловне Фёдоровой, Фёдору Степановичу Золотареву, Владимиру Ивановичу Алексееву, Селиверсту Кирилловичу Лукашову, Александру Михайловичу Осекину, Василию Петровичу Усенко, Сергею Васильевичу Иванову, Виктору Матвеевичу Иванову, Людмиле Лукиничне Трофимовой, Надежде Александровне Андреевой, Лидии Степановне Долотенко.

«Депутатский корпус Псковской городской Думы желает ветеранам, участникам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, сил, благополучия и внимания родных и близких!» – отметили в пресс-службе.