В чемпионате «Битва роботов» могут принять участие жители Псковской области

22:37, 07 мая 2025, ПАИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации продолжает принимать заявки на участие в международном чемпионате «Битва роботов». В мероприятии, которое объединяет изобретателей и специалистов в области робототехники со всего мира, приглашают принять участие жителей Псковской области, сообщают организаторы.

Чемпионат проходит в двух дисциплинах: «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 кг и «Битва мини-роботов» для участников от 10 до 17 лет с роботом весом до 1,5 кг.

Чтобы подать заявку, необходимо перейти по ссылке на единый портал государственных и муниципальных услуг. Приём заявок завершится 15 мая.

Ранее сообщалось, что псковская команда «Хочу погладить» вышла в 1/4 финала лиги КВН в Москве.