Лучшего «юного воина» выбрали в Острове

22:55, 07 мая 2025, ПАИ

Ежегодный патриотический конкурс «Юный воин – 2025» прошёл в центре культуры «Юбилейный» в Острове в преддверии Дня Победы, 7 мая. В мероприятии приняли участие учащиеся начальных классов, пишет районная газета «Островские вести».

За почётное звание «Юный воин» поборолись пятеро конкурсантов: Захар Ранцевич, Кирилл Туманов, Роман Гущин, Артём Фёдоров и Арсений Васильев. Каждому из них предстояло проявить силу, ловкость и смекалку в пяти испытаниях.

В первом конкурсе – «Визитка» – ребята в формате стихотворений, песен и видеороликов рассказали зрителям о себе, о своей семье, школе и увлечениях. Так, например, Захар Ранцевич начал выступление с видеопрезентации, в ходе которой зрители узнали о любимых увлечениях мальчика – вокале, рисовании и игре на балалайке.

Во втором испытании ребята мысленно отправились на военный полигон. Там всех участников ожидали три задания: сборка-разборка автомата, вместо которого оказалась механическая мясорубка, а также бег сквозь туннель и бросок гранаты из воздушных шариков.

В третьем конкурсе школьники прочитали перед зрителями стихи о Великой Отечественной войне и её героях, а в четвёртом перевоплотились в медицинских работников и попробовали оказать первую помощь «раненым», забинтовав им руки и головы.

В пятом испытании конкурсанты презентовали свои военные костюмы.

Члены компетентного жюри – военнослужащие. Посоветовавшись, они присвоили кубок конкурса «Юный воин – 2025» Захару Ранцевичу. Особой наградой – призом зрительских симпатий – был отмечен Арсений Васильев. Всем конкурсантам вручили дипломы, канцелярские наборы, памятные статуэтки и другие призы.