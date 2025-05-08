Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В микрорайоне Овсище прошёл праздник, посвящённый 80-летию Победы

Праздник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в микрорайоне Овсище в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

С приветственным словом к жителям микрорайона обратились председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, депутат гордумы по округу № 12 Григорий Стороненков и ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Пскова Фёдор Степанович Золотарев.

Концертную программу подготовили учащиеся, педагоги и администрация школы № 3. Кроме того, с творческими подарками выступили вокалистка Ксения Погодина и студия танца «Дети будущего».

Мастер-классы для ребят провели библиотека микрорайона Овсище, студия лепки для детей и взрослых «Пластилиновая ворона» и детский технопарк «Кванториум Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2025

Посвящённый Дню Победы концерт прошёл в Псковском областном суде
08 мая 2025

В Пыталовском округе прошли митинги, посвящённые 80-летию Победы
08 мая 2025

Минутой молчания почтили память жертв Великой Отечественной войны псковичи
08 мая 2025

Здание медиахолдинга Псковской области преобразилось к 9 Мая
08 мая 2025

Стало известно, какие профессии наиболее и наименее популярны у жителей Псковской области
08 мая 2025

На Северо-Западе России будет прохладно в праздничные дни
08 мая 2025

В микрорайоне Овсище прошёл праздник, посвящённый 80-летию Победы
08 мая 2025

Инициатива установки мемориала бойцам СВО лидирует в голосовании за благоустройство в Опочке

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...