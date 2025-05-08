В микрорайоне Овсище прошёл праздник, посвящённый 80-летию Победы

10:20, 08 мая 2025, ПАИ

Праздник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в микрорайоне Овсище в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

С приветственным словом к жителям микрорайона обратились председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, депутат гордумы по округу № 12 Григорий Стороненков и ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Пскова Фёдор Степанович Золотарев.

Концертную программу подготовили учащиеся, педагоги и администрация школы № 3. Кроме того, с творческими подарками выступили вокалистка Ксения Погодина и студия танца «Дети будущего».

Мастер-классы для ребят провели библиотека микрорайона Овсище, студия лепки для детей и взрослых «Пластилиновая ворона» и детский технопарк «Кванториум Псков».