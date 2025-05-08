Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 70 мемориалов и одиночных воинских захоронений привели в порядок в Псковском районе

Ко Дню Победы в Псковском районе проделана большая работа, заявила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

Так, в муниципалитете завершены мероприятия по благоустройству воинских захоронений в рамках акции «Победный май». В ней приняли участие представители муниципальной власти, депутатского корпуса, учреждения районной системы образования.

В целом более 70 мемориалов и одиночных воинских захоронений к празднику приобрели подобающий вид. Накануне во всех волостях на братских захоронениях прошли торжественно-траурные митинги.

«Окна Победы» - это ежегодная тематическая творческая акция, в которой участвуют учебные и культурные учреждения муниципалитета. Окна и фасады школ, детских садов, библиотек и домов культуры украшены рисунками детей и символами Дня Победы. «Подчас, можно увидеть потрясающие композиционные решения. Не сомневаюсь – абсолютно все потрудились от души, создавая настроение праздника, а для детей это важный воспитательный процесс», – отметила Наталья Фёдорова.

Десятки жителей района приняли участие в еще одной традиционной акции - «Сад памяти». Отметим, высадка деревьев и кустарников ежегодно, в преддверии Дня Победы, происходит по всей стране.

Ранее сообщалось, что к акции «Сад памяти» присоединились жители Пыталовского округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2025

Отопительный сезон в Великих Луках готовы возобновить с 9 мая
08 мая 2025

Движение автотранспорта на участке улицы Ленина в Пскове ограничат на несколько месяцев
08 мая 2025

Более 70 мемориалов и одиночных воинских захоронений привели в порядок в Псковском районе
08 мая 2025

ПсковГУ присоединился в акции «Окна Победы»
08 мая 2025

О правилах безопасного загара рассказала врач
08 мая 2025

«Михайловское» получил в дар несколько редких книг от московского издания

08 мая 2025

В Великих Луках установили таблички на домах ветеранов Великой Отечественной войны
08 мая 2025

10 псковских судебных приставов приняли присягу

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...