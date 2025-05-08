О семейных традициях празднования Дня Победы рассказала Анастасия Иванова

17:27, 08 мая 2025, ПАИ

Любовью к празднику с самого детства и традициями, связанными с празднованием Дня Победы, поделилась директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

«Это один из моих самых любимых праздников, наверное, даже самый любимый. Традиционно мы, в свое время с родителями, потом с друзьями, всегда посещаем парад. Мы всегда в этот день выходили в город с цветами и дарили их тем, кто был связан с войной», - поделилась она.

Кроме того, Анастасия Иванова поделилась, что 14 лет назад 9 мая родилась ее крестница.

«Мои лучшие друзья живут в Петербурге, но у нас есть традиция - они приезжают каждый год 9 мая во Псков, мы идем сначала на парад, поздравляем ветеранов, а потом уже отмечаем день рождения крестницы. Это такая семейная, очень теплая история», - сказала она.