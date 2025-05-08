Псковские приставы поздравили ветерана с 80-летием Победы

18:51, 08 мая 2025, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 80-летием Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и сотрудники ведомства навестили участницу войны, фронтовика Веру Никандровну Щелканову. Сегодня она живой свидетель героизма и мужества советского народа.

Сергей Колесников от имени коллектива УФССП России по Псковской области выразил ветерану глубокую благодарность за её подвиг, вручил цветы и памятные подарки. Вера Никандровна поделилась воспоминаниями о военных годах и пожелала молодому поколению помнить историю и беречь мир.