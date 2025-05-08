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Общество

Псковские приставы поздравили ветерана с 80-летием Победы

Сотрудники УФССП России по Псковской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 80-летием Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и сотрудники ведомства навестили участницу войны, фронтовика Веру Никандровну Щелканову. Сегодня она живой свидетель героизма и мужества советского народа.

Сергей Колесников от имени коллектива УФССП России по Псковской области выразил ветерану глубокую благодарность за её подвиг, вручил цветы и памятные подарки. Вера Никандровна поделилась воспоминаниями о военных годах и пожелала молодому поколению помнить историю и беречь мир.

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