Памятник на месте гибели пулемётчицы Маншук Маметовой открыли в Псковской области

19:10, 08 мая 2025, ПАИ

Обелиск пулемётчице Маншук Маметовой и снайперу Ибраиму Сулейменову открыли у деревни Заиванье Невельского муниципального округа. Об этом пишет газета «Невельский вестник».

15 октября 1943 года высота у деревни Заиванье играла ключевую роль в продвижении советских войск. Её никак нельзя было уступить гитлеровцам. Чтобы враг не прошёл, там насмерть стояли три пулеметных расчёта, среди них была и Маншук Маметова. Прикрывал их снайпер Ибраим Сулейменов. Фашисты обрушивали на высоту шквальный миномётный огонь. Два расчёта погибли. В 20 лет, защищая Невель, Маншук осталась одна у пулемёта и до последнего вела огонь по врагу. Через час смолк и её пулемёт, а когда у Ибраима закончились патроны, он бросился в рукопашную, но и его настигла вражеская пуля.

Много лет поисковики из Уральска Западно-Казахстанской области Республики Казахстан держат связь с невельским поисковым отрядом «Гвоздика». Делегация из Казахстана во главе с руководителем поискового отряда «Парыз» («Долг») и военно-патриотического клуба «Жегер» («Мужество») Уральского колледж информационных технологий Маратом Аккалиевым приехала в Невель для установки обелиска в память о героях-земляках.

«Очень символично, что в год 80-летия Победы мы установили гранитный обелиск Маншук Маметовой и Ибраиму Сулейменову от всего казахского народа. Хочу выразить благодарность за помощь заместителю командира ПО «Гвоздика» Ивану Малахову и всем ребятам, которые работали плечом к плечу, – русским и казахам. Настоящая интернациональная команда, делающая одно дело. Как, впрочем, это было и 80 лет назад, на фронте», – отметил Марат Аккалиев.

После нескольких дней работы 8 мая состоялось торжественное открытие нового обелиска. У деревни Заиванье собрались глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, представители администрации округа, общественных организаций, поисковики, местные жители. Специально на церемонию прибыл атташе представительства МИД России в Пскове Марк Плотников.

Официальные лица и все присутствующие возложили к обелиску цветы и сделали памятное фото.